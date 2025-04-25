Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde "insan kaçakçılığı" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:54 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Kağızman ilçesinde "insan kaçakçılığı" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Kağızman'da önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
        Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği düzenlendi
        Sarıkamış'ta Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği düzenlendi
        Kars'ta "23 Nisan Fener Alayı" düzenlendi
        Kars'ta "23 Nisan Fener Alayı" düzenlendi
        Kars'ta yasa dışı silah ticaretine ilişkin 7 şüpheli yakalandı
        Kars'ta yasa dışı silah ticaretine ilişkin 7 şüpheli yakalandı
        Kars'ta eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Kars'ta eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Kars'ta çıkan silahlı kavgada kurşun isabet eden greyder operatörü ağır yar...
        Kars'ta çıkan silahlı kavgada kurşun isabet eden greyder operatörü ağır yar...
        Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı