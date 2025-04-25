Kars'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde "insan kaçakçılığı" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde "insan kaçakçılığı" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Kağızman'da önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.