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        Kars'ta her ilçeye örnek meyve bahçesi kuruluyor

        Kars Valisi Ziya Polat'ın "Her ilçeye örnek meyve bahçesi" talimatı doğrultusunda Selim ilçesinde oluşturulan bahçede fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:06
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        Kars'ta her ilçeye örnek meyve bahçesi kuruluyor
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        Kars Valisi Ziya Polat'ın "Her ilçeye örnek meyve bahçesi" talimatı doğrultusunda Selim ilçesinde oluşturulan bahçede fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kars Orman İşletme Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında ilçe girişinde meyve bahçesi oluşturuldu.

        Vali Polat'ın da katılımıyla düzenlenen törenle 400 meyve ağacı toprakla buluşturuldu. Kurulması planlanan örnek meyve bahçelerine kayısı, ceviz, armut ve badem gibi 4 bin meyve ağacı dikilecek.

        Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere, Kars'ta ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

        Kente 2,5 milyon ağaç dikildiğini ve bunun devam edeceğini anlatan Polat, "Arkadaşlarımızdan 'her ilçemizde örnek meyve bahçeleri olsun' istemiştik. Bununla ilgili çalışmalar başlattık ve Selim ilçemizde başlangıcı yapıyoruz. Birkaç gün içerisinde tüm ilçelerimizde örnek meyve bahçelerini yapmış olacağız, aynı zamanda vatandaşlarımıza da fidan dağıtacağız." dedi.

        - Bahçelerin 3 yıl boyunca bakımı yapılıp devredilecek

        Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulacak bahçeleri daha sonra devredeceklerini dile getiren Polat, "Bahçeleri oluşturarak vatandaşlara anlatmak ve onlara devretmek istiyoruz. Özellikle köylerde köy tüzel kişilere ait arazilerde meyve bahçelerini oluşturacağız, 3 yıl bakımını biz yapacağız. 3 yıl sonra köy tüzel kişilerine devretmek ve vatandaşlara ekonomik girdi sağlamak istiyoruz. İnşallah 3 yıl sonra köylümüze, vatandaşımıza devredeceğimiz meyve bahçelerini görmüş olacağız." diye konuştu.

        Ağaçlandırma programına Selim Kaymakamı Mubin Demirkıran, İl Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Selim Belediye Başkanı Barış Koç, bazı il ve ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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