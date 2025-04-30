Kars'ta her ilçeye örnek meyve bahçesi kuruluyor

Kars Valisi Ziya Polat'ın "Her ilçeye örnek meyve bahçesi" talimatı doğrultusunda Selim ilçesinde oluşturulan bahçede fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kars Orman İşletme Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında ilçe girişinde meyve bahçesi oluşturuldu.

Vali Polat'ın da katılımıyla düzenlenen törenle 400 meyve ağacı toprakla buluşturuldu. Kurulması planlanan örnek meyve bahçelerine kayısı, ceviz, armut ve badem gibi 4 bin meyve ağacı dikilecek.

Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere, Kars'ta ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Kente 2,5 milyon ağaç dikildiğini ve bunun devam edeceğini anlatan Polat, "Arkadaşlarımızdan 'her ilçemizde örnek meyve bahçeleri olsun' istemiştik. Bununla ilgili çalışmalar başlattık ve Selim ilçemizde başlangıcı yapıyoruz. Birkaç gün içerisinde tüm ilçelerimizde örnek meyve bahçelerini yapmış olacağız, aynı zamanda vatandaşlarımıza da fidan dağıtacağız." dedi.