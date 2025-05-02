Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.
İlçede aniden bastıran dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Etkisini sürdüren sağanak sebebiyle yollarda su birikintisi oluştu.
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