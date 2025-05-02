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        Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:39 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:53
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        Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

        İlçede aniden bastıran dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Etkisini sürdüren sağanak sebebiyle yollarda su birikintisi oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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