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        Kars'ta fırtına ve hortum nedeniyle 7 ev ve köy okulunun çatısı uçtu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 7 ev bir okulun çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:40 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:40
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        Kars'ta fırtına ve hortum nedeniyle 7 ev ve köy okulunun çatısı uçtu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 7 ev bir okulun çatısı uçtu.

        İlçeye bağı Yeniköy köyünde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle bazı ev, ahır ve köydeki okulun çatısında hasar oluştu.

        İhbar üzerine köye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Aras EDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerince yapılan çalışmada, köyde ikamet eden Adem Yıldırım, Mustafa Alma, Naci Sırık, Ferhat Avar, Mustafa Kaşka, Kamil Mermer, Cihat Şahan'ın ev, ahır ve köyde bulunan ortaokulun çatısında hasar oluştu.

        Ekipler hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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