Kars'ta fırtına ve hortum nedeniyle 12 ev ile eklentilerinin çatısı uçtu

Hasarın meydana geldiği köylere Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Aras EDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Karaurgan'da 9, Çamyazı'da 2, Altınbulak köyünde 1 olmak üzere 12 ev ile eklentilerinin çatısı, şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle uçtu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 12 ev ile eklentilerinin çatısı uçtu.

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