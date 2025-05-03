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        Kars'ta fırtına ve hortum nedeniyle 12 ev ile eklentilerinin çatısı uçtu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 12 ev ile eklentilerinin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:09
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        Kars'ta fırtına ve hortum nedeniyle 12 ev ile eklentilerinin çatısı uçtu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 12 ev ile eklentilerinin çatısı uçtu.

        Sarıkamış'ta yaşanan şiddetli fırtına ve hortum hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçeye bağlı Karaurgan'da 9, Çamyazı'da 2, Altınbulak köyünde 1 olmak üzere 12 ev ile eklentilerinin çatısı, şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle uçtu.

        Hasarın meydana geldiği köylere Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Aras EDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı köylerde ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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