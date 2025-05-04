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        Sarıkamış'ın doğası yağışlarla renklendi

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinin 2 bin 200 rakımlı doğası açan rengarenk çiçeklerle canlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:34
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        Sarıkamış'ın doğası yağışlarla renklendi
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        Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinin 2 bin 200 rakımlı doğası açan rengarenk çiçeklerle canlandı.

        Keklik Vadisi'nde, karların erimesiyle Keklik Şelalesi ile küçük şelaleler coştu, mor kardelenler, su nergisi ve rengarenk çiçekler doğayı renklendirdi.

        Hançerli düzündeki göletler de angutlarla şenlendi. Bir yanda karlı dağlar, diğer yanda çiçeklerle süslenen doğa, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

        Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, Sarıkamış'ın baharda farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

        Solmaz, renklenmiş doğada fotoğraf çekmenin insanı mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bulunduğumuz yerde su nergisi, hemen yanında dünyada alternatif tıpta da birinci derecede önemli yer kaplayan su teresi, kuzukulağı, mayasıl otu bu doğanın küçücük bir yerinde karşımıza çıkıyor. Bir doğa fotoğrafçısı olarak fotoğraflamak ve belgelemek şansı bana ve ilgilenen arkadaşlara düşüyor. Bu bitkileri tanımak, fotoğrafını çekmek isteyenler buraya gelsinler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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