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        Kars'ta baraj kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtarıldı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde baraj kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:06
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        Kars'ta baraj kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtarıldı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde baraj kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtarıldı.

        Narinkale Caddesi'ndeki HES barajı kanalına 6 büyükbaş hayvan düştü.

        Hayvanları kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, ekiplerden yardım istedi.

        Bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, halat yardımıyla büyükbaşlardan 4'ünü kurtardı.

        Suya kapılan 2 büyükbaş ise telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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