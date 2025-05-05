Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu

Çobanlardan Azat Kaya da aniden bastıran dolu nedeniyle zor anlar yaşadığını ifade etti.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, birkaç gündür ilçede sağanağın etkili olduğunu belirterek, aniden bastıran doluyla etrafın beyaza büründüğünü söyledi.

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