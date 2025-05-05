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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonrası etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:11
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonrası etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü.

        İlçede öğle saatlerinden başlayan sağanak, havanın soğumasıyla doluya dönüştü.

        Dağlık bölgelerde hayvanlarını otlatan besiciler, dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Bazı besiciler, yağışla beyaza bürünen merada hayvanlarını otlatmayı sürdürdü.

        Vatandaşlardan Serhat Yıldız, birkaç gündür ilçede sağanağın etkili olduğunu belirterek, aniden bastıran doluyla etrafın beyaza büründüğünü söyledi.

        Çobanlardan Azat Kaya da aniden bastıran dolu nedeniyle zor anlar yaşadığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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