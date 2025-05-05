Kars'ta dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kars'ta dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars'ta dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, dolandırıcılık suçundan 3 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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