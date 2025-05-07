Sarıkamış'ta "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi

Ekipler, "Hayatla Yarışılmaz-Yayalar Kırmızı Çizgimiz-Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganıyla güvenli trafik mottolarının etkin olarak kullanılması, trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, kara yolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığının artırılması amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yaptı, çeşitli el broşürleri dağıttı.

"Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında Sarıkamış 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan stantlarda, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri trafik konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

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