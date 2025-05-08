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        Kars'ta rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, 1 araç zarar gördü

        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, park halindeki 1 otomobil zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:04 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:07
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        Kars'ta rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, 1 araç zarar gördü
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        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, park halindeki 1 otomobil zarar gördü.

        Kentte şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Rüzgar nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 2 iş yerinden sökülen çatı parçaları, park halindeki 1 aracın üzerine düştü.

        Savrulan çatı parçaları bir süre ulaşımı aksattı. Sanayi sitesindeki bazı tabela ve reklam panoları da zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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