Kars'ın Akyaka ilçesinde sel meydan geldi
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bazı ev ve bahçeler zarar gördü.
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bazı ev ve bahçeler zarar gördü.
İlçede etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ile bahçeler zarar gördü.
Tepe Mahallesi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle bazı yollar suyla doldu. Vatandaşlar suyla dolan yollarda yürümekte güçlük çekti.
İstasyon Mahallesi'nde ise sel nedeniyle bazı evlere su girdi, bahçeler zarar gördü.
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