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        Kars'ın Akyaka ilçesinde sel meydan geldi

        Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bazı ev ve bahçeler zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 20:56 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:24
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        Kars'ın Akyaka ilçesinde sel meydan geldi
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        Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bazı ev ve bahçeler zarar gördü.

        İlçede etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ile bahçeler zarar gördü.

        Tepe Mahallesi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle bazı yollar suyla doldu. Vatandaşlar suyla dolan yollarda yürümekte güçlük çekti.

        İstasyon Mahallesi'nde ise sel nedeniyle bazı evlere su girdi, bahçeler zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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