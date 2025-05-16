Kars'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl merkezindeki 8 adrese 15 ekip ve 45 personelle baskın yapan polisler, 5 şüpheliyi yakaladı, çeşitli senetler, 3 cep telefonu, 4 SIM kart, kurusıkı tabanca ve şarjör ile 32 tabanca fişeği ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.