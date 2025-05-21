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        Sarıkamış'ta okuma bayramı etkinliği yapıldı

        Sarıkamış ilçesinde 29 Eylül İlkokulu öğrencileri okuma bayramı etkinliğinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:30
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        Sarıkamış'ta okuma bayramı etkinliği yapıldı
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        Sarıkamış ilçesinde 29 Eylül İlkokulu öğrencileri okuma bayramı etkinliğinde buluştu.

        Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi salonda birinci sınıf öğrencilerinin okumayı öğrenmelerini kutlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, eşi Sema Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, 29 Eylül İlkokulu Müdürü Gülten Alkan, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

        Okul anılarının yer aldığı slayt gösterimi, şiirler, skeçler ve çeşitli oyunların ardından minik öğrenciler Kafkas dans gösterisi yaptı.

        Kaymakam Aslantatar, programda emeği geçenleri tebrik ederek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

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