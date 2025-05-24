Kars'ta şiddetli fırtına bazı evlerin çatısına zarar verdi
Kars'ta şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı zarar gördü.
Kars'ta şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı zarar gördü.
Kentte aniden etkili olan dolu ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Merkeze bağlı Başkaya köyünde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısında hasar oluştu.
Vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla bazı evlerin çatısının zarar gördüğü anları kaydetti.
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