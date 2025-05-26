Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarıyla uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst ve ev aramalarında 58,10 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 19 tabanca fişeği, 16 kartuş ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37 yaşındaki Ç.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 zanlı ise serbest bırakıldı.
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