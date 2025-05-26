Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarıyla uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üst ve ev aramalarında 58,10 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 19 tabanca fişeği, 16 kartuş ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37 yaşındaki Ç.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 zanlı ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı

        Benzer Haberler

        Kars'ta 112'ye gelen çağrıların 3'te 2'si asılsız
        Kars'ta 112'ye gelen çağrıların 3'te 2'si asılsız
        7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars'ta tamamlandı
        7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars'ta tamamlandı
        Kars'ta yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tanıtımı yapıldı
        Kars'ta yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tanıtımı yapıldı
        7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars'ta başladı
        7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars'ta başladı
        Kars Çayı'na akaryakıt karıştı
        Kars Çayı'na akaryakıt karıştı
        Kars'taki fırtınada 8 ev ve 3 ahırın çatısı uçtu
        Kars'taki fırtınada 8 ev ve 3 ahırın çatısı uçtu