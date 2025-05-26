Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37 yaşındaki Ç.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 zanlı ise serbest bırakıldı.

Bu kapsamda bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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