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        Kars'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kars'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 23:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 23:12
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        Kars'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kars'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kadir K. idaresindeki 34 YN 3456 plakalı kamyonet, Kars-Ardahan kara yolu Digor kavşağında Şener Ö. (41) yönetimindeki 06 BG 8934 plakalı hayvan yüklü kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Şener Ö'nün kullandığı kamyonet devrildi, 1 hayvan telef oldu, diğerleri araziye kaçtı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile Yaşar Ö. (65) Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı kara yolunda araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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