Kars'ın yeşeren doğasında yılkı atları görüntülendi
Kars'ın Digor ilçesinde sürü halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi.
Kars'ın Digor ilçesinde sürü halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi.
Yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, ilkbaharda yerleşim yerlerine kadar inerek, yiyecek arıyor.
Havaların ısınmasıyla sulak alanlar ve yeşeren doğayla buluşan yılkı atları, buralarda yiyecek arıyor.
Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi ile Karakale köyü arasındaki arazide beslenen atlar, yavrularıyla birlikte dolaşıyor.
Karların erimesi ve yağışlar nedeniyle oluşan göletlerin etrafında beslenen atlar, güzel görüntü oluşturdu.
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