Ani'deki kazılarda bulunan yaklaşık 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda çıkarılan yaklaşık 1000 yıllık güneş saati, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan; cami, kilise, katedral gibi dini mekanların yanı sıra tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle de ayrı bir önem taşıyor.

Medeniyetlerin yaşam bulduğu 85 hektarlık alana kurulu antik kentteki Ani, nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı 1500'e yakın yer altı yapısıyla geçmişe ışık tutuyor.

Surlar, cami, katedral, saray, kiliseler, manastırlar, hamam, köprü ve bir bölümü yıkılmış kapalı pasajdan oluşan yaklaşık 25 kadar önemli yapının ayakta kaldığı Ani'de her dönem kazı çalışmaları yürütülüyor.

2021'de büyük hamam bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan güneş saati, ilk kez müzede 15 gün önce ziyarete açılarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunuldu.