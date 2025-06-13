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        Kars'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kars'ta dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 00:22 Güncelleme: 13.06.2025 - 00:22
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        Kars'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kars'ta dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        İ.K. idaresindeki 36 EA 379 plakalı otomobil, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı kavşağında İ.A. yönetimindeki 34 FT 5282 plakalı araçla çarpıştı.

        İ.A'nın kullandığı araç kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarptı.

        Kazada sürücüler ile İ.S.K ve I.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Faikbey ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa caddelerinde trafik akışı durduruldu. Yaralıların hastaneye kaldırılması ve araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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