Kars'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle Faikbey ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa caddelerinde trafik akışı durduruldu. Yaralıların hastaneye kaldırılması ve araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile İ.S.K ve I.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

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