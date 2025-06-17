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        Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü

        Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 20:33 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:43
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        Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü
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        Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

        Yenişehir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ile Karayolları Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgede önlem alan ekipler, binadaki vatandaşları tahliye etti.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Olay yerinde fenalaşan 1 kişiye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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