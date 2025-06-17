Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü
Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.
Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ile Karayolları Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede önlem alan ekipler, binadaki vatandaşları tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay yerinde fenalaşan 1 kişiye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
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