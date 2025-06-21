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        Sarıkamış kışın karla yazın papatya çiçekleriyle beyaza bürünüyor

        Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mera ve çayırlıklar papatya çiçekleriyle bezendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:45
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        Sarıkamış kışın karla yazın papatya çiçekleriyle beyaza bürünüyor
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        Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mera ve çayırlıklar papatya çiçekleriyle bezendi.

        Kışın karla kaplı ilçenin Kızılçubuk meralık alanı ile Hançerli düzünde açan papatyalar, oluşturduğu güzel görüntülerle vatandaşların da ilgisini çekiyor.

        Doğaseverlerden Ömer Ayan, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının her mevsim farklı güzel olduğunu söyledi.

        Son günlerde açan güneşle her tarafın çiçeklerle renklendiğini ifade eden Ayan, "Sarıkamış kışın karla beyaz oluyor, yazın papatyalar açıyor yine beyaz. Beyaz bizim vazgeçilmezimiz çok güzel çiçekler açıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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