Kars'ta karla mücadele son yayla yolunun açılmasıyla tamamlandı

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Selim ilçesinde kış mevsiminde karla mücadele eden Özel İdare ekiplerinin mesaisi, son yayla yolunun da ulaşıma açılmasıyla son buldu.

Çetin geçen kış mevsiminde köy yollarını açık tutmak için karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu mesailerini yazın da sürdürüyor.

Hayvanlarını meralara çıkaran besicilerin mağduriyet yaşamaması için haziranda da yayla yollarını açma çalışması yürüten ekipler, yer yer 5 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

Selim ilçesine bağlı Tuygun köyünün yaylasına giden yolu açmak için iş makineleriyle yaklaşık 3 bin metre yükseklikte çalışma yapan ekipler, araç boyunu aşan beyaz örtü arasında yol açma çalışmalarına devam etti.

Bölgede 3 iş makinesi ve 5 personelle mesaisini sürdüren ekipler, zeminin buz olması nedeniyle iş makinelerine zincir takarak çalışma yaptı. 2 gün süren karla mücadele çalışması, kentteki son yayla yolunun da ulaşıma açılmasıyla son buldu.

- "Bir tarafımız bahar, bir tarafımız kış"

Selim Özel İdaresi Şantiye Şefi Sezai Yurdalan, AA muhabirine, Kars'ta yaz ayında karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

Bölgede kış mevsiminin çetin geçtiğini belirten Yurdalan, "Bizde 12 ay kar var. Haziran ayında Tuygun ve Bozkuş köylerinde yaşayanların yaylaya ulaşabilmeleri için karla mücadele yapmaktayız. Burada 4-5 metreyi bulan kar kalınlığı var, müdahale etmezsek kışa kadar erimez. Bir tarafımız bahar bir tarafımız kış, İl Özel İdaresi olarak yılın 12 ayı, 24 saat hizmet vermekteyiz." dedi.

Greyder operatörü Mahmut Acak da köydeki vatandaşların yaylalarına rahat, konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için karla mücadeleye devam ettiklerini anlattı.

Zeminin buzla kaplı olması nedeniyle yolu açmakta güçlük çektiklerini vurgulayan Acak, "Yılın bu mevsiminde karla mücadele çalışması yapıyoruz. Karın kapladığı alan az gibi gözüküyor ama buzlanmadan dolayı çalışmalar 2-3 gün sürüyor." diye konuştu.