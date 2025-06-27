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        Kars'ta yuvalarından çıkan kızıl tilki yavrularını doğaseverler besledi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yuvalarından çıkan kızıl tilki yavrularını, kırsalda yürüyüşe çıkan doğaseverler besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:00
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        Kars'ta yuvalarından çıkan kızıl tilki yavrularını doğaseverler besledi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yuvalarından çıkan kızıl tilki yavrularını, kırsalda yürüyüşe çıkan doğaseverler besledi.

        Bozayı, kurt, tilki, karaca, tavşan gibi birçok türe üreme ve barınma imkanı sunan sarıçam ormanlarıyla kaplı ilçe, yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

        Çetin geçen kış mevsimi boyunca karlı arazilerde avlanan ve nisan-mayıs aylarında yavrulayan tilkiler, yiyecek bulmak için zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

        Büyüyüp yuvalarından çıkmaya başlayan yavru tilkiler de annelerini beklerken yuvalarına yakın bölgelerde yiyecek arayışına giriyor.

        İlçe kırsalında yürüyüşe çıkan bazı doğa tutkunları, yuvalarından çıkıp yiyecek arayan tilki yavrularını ekmek ve yanlarında götürdükleri mamayla besledi.

        Doğa tutkunu Nazlı Açelya Demirci, AA muhabirine, bölgede yürüyüş yaparken yavru tilkileri gördüklerini belirterek, "Buraya geldiğimizde tilkinin yavrularına rastladık. Daha sonra gidip onlara ekmek ve mama getirdim, karınlarını doyuruyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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