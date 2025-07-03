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        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:49
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        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Nurbay Dede idaresindeki 06 CBU 228 plakalı otomobil, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Alisofu Şehitlik Anıtı kavşağında, Turgut Katok yönetimindeki 09 AEF 305 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile Dede'nin aracında bulunan Sıdıka Dede yaralandı.

        İhbar üzere kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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