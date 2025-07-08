Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kağızman'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, O.Ö. (26) ve M.K. (19) gözaltına alındı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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