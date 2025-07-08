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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:20
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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kağızman'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, O.Ö. (26) ve M.K. (19) gözaltına alındı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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