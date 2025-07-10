Kuyucuk Gölü'nün kurtarılması çalışmalarına yabancı bilim insanları da destek veriyor

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve bir dönem tamamen kuruyan Kars'taki Kuyucuk Gölü'nün kurtarılması için 2019'da başlatılan çalışmalar, KuzeyDoğa Derneği bünyesindeki bilim insanlarının da katkısıyla devam ediyor.

Arpaçay ilçesinde yer alan ve "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme" ile korunan gölün, 416 hektarlık Ramsar Alanı bulunuyor.

Afrika-Avrasya göç yolunda bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken çevresel etkenler nedeniyle kuruyan Kuyucuk Gölü'nün yeniden "kuş cenneti" olması için Yarının Suyu Programı ile Valilik öncülüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneği tarafından 2019'da başlatılan çalışmalar sürüyor.

Deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunan alan, sondaj çalışmalarıyla su verilmesine rağmen henüz kurtarılamadı.

Bölgede, KuzeyDoğa Derneği bünyesindeki bilim insanları araştırmalarına devam ediyor.

- "20 yıl önce farklı model üzerinde çalıştık" Gölde incelemelerde bulunan Kaliforniya Eyalet Üniversitesinden Biyolog Prof. Dr. Sean Anderson, AA muhabirine, Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın Ramsar Alanı olması için KuzeyDoğa Derneğinin 2004-2009 yılları arasında çalışma yaptığını ve kendisinin de bu süreçte görev aldığını söyledi. Sulak alanlar ve sulak alanların ekosistemdeki yerleri hakkında çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Anderson, şöyle konuştu: "20 yıl önce KuzeyDoğa Derneği kurucusu Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu beni Türkiye'ye davet etti ve sulak alanlarla ilgili bir çalışma yapmak istediğini söyledi. Kuyucuk Gölü'nde daha iyi bir sulak alan, daha iyi bitkiler, daha çok kuş ve bunu takip eden daha fazla turist için çalışma yaptık. 20 yıl önce en önemli şey aslında her şeyin burada otlatılıyor olmasıydı, biz bunu durdurmak yerine daha küçük alanlarda otlatmayı sağlayacak farklı model üzerinde çalıştık. Bunu denemek için de hayvanların giremeyeceği kafesler yaptık. Bu kafeslerin içerisindeki bitkilerin yoğunluğuna baktık ve daha fazla bitki olduğunu gördük. O zaman da elde ettiğimiz veriyle bu alanın aynı zamanda Ramsar Alanı ilan edilmesini sağlamıştık."