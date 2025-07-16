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        Sarıkamış'ın sulak alanları yaban kuşlarına ev sahipliği yapıyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, yazın yaban kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:49
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        Sarıkamış'ın sulak alanları yaban kuşlarına ev sahipliği yapıyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, yazın yaban kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

        Sarıçam ormanları ve eşsiz doğasıyla birçok yaban hayvanına ve göçmen kuşlara üreme ve barınma imkanı sunan ilçede, yağışlar sonrası sulak alanların seviyesi arttı.

        Hamamlı Düzü ve Keklik Vadisi'ndeki göletler, yaban kuşlarıyla şenlendi.

        Göletlerde besin arayan angutlar ile farklı türlerden yaban kuşları, objektife yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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