Ağrı-Kağızman kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Ağrı-Kağızman kara yolu, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ağrı-Kağızman kara yolu, şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçede etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış nedeniyle ilçede bazı köylerde sel meydana geldi.
Bölgede yaşanan heyelan nedeniyle Kağızman-Ağır kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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