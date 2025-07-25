Ağrı-Kağızman kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçede etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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