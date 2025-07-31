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        Sarıkamış'ta yüzme bilmeyen 100 öğrenci havuzla buluştu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüzme bilmeyen 100 öğrenciye uzmanlar tarafından ders veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:41 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:44
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        Sarıkamış'ta yüzme bilmeyen 100 öğrenci havuzla buluştu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüzme bilmeyen 100 öğrenciye uzmanlar tarafından ders veriliyor.

        Sarıkamış Kaymakamlığı bünyesinde, Sarıkamış Belediyesinin katkıları ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 100 öğrenciye haftanın iki günü 6 saat yüzme eğitimi verilmeye başlandı.

        İlçedeki özel bir otelin yüzme havuzunda eğitmenler tarafından okullar açılana kadar devam edecek yüzme derslerinde, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve sporu sevdirmek amaçlanıyor.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, çocukların amatörce de olsa bir sporla ilgilenmelerinin kendileri açısından çok faydalı olacağını söyledi.

        İlçenin kış sporları merkezi olmasının yanı sıra yaz sporlarında da çocukların başarılı olacağına inandıklarını belirten Aslantatar, şunları kaydetti:

        "Biz onlara yüzmeyi öğretip bu yönde spor yapmalarına ve yeteneklerine göre isterlerse profesyonel seviyeye çıkmalarına yönelik imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Çocuklar geliyor, yüzme öğreniyor, mutlu oluyor. Onlar mutlu oldukça biz de onlarla mutlu oluyoruz. Biz devletimizin verdiği imkanlar ile yerel imkanları birleştirip bütçemiz elverdiği ölçüde kültür, spor ve sanat alanlarına faaliyetleri yaparak çocuklarımız iyi yetişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu manada belediyemiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ve otelinin havuzunu çocuklarımıza açan işletmecimiz Cemil Alkan ve malzeme katkısı sunan Aydın Alkan Beye çok teşekkür ediyoruz."

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da çocukların gelişimi ve mutluğu için bütün imkanları seferber ettiklerini aktardı.

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