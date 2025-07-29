Kars&#39;ta yolcu otobüsünde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, il merkezinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde E.Ö. ve A.Ö&#39;nün üst ve eşyalarındaki aramada, 141,70 gram sentetik uyuşturucu ve 7,2 gram skunk ele geçirdi.Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca &quot;uyuşturucu ticareti yapma&quot; suçlamasıyla tutuklandı.