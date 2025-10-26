Habertürk
Habertürk
        Kars'taki Keklik Vadisi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi, sonbaharda sarı ve kızılın tonlarına bürünüyor.

        Giriş: 26.10.2025 - 11:39 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:39
        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi, sonbaharda sarı ve kızılın tonlarına bürünüyor.

        İlçede aralıklarla etkili olan sağanağın ardından 2 bin 150 rakımlı Keklik Vadisi'ndeki dereler, küçük şelaleler ve yaprakları sarı ile kızıla bürünen ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.

        Kızıl şahin, kozalaklarla beslenen sincap, ağaçlara yuva yapmaya çalışan ağaçkakanlar da vadiye ayrı bir renk katıyor.

        Doğaseverler ve fotoğrafçılar da ziyaret ettikleri vadinin sonbahar güzelliklerini görüntülemeye çalıştı.

        Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine, Keklik Vadisi'nin sonbaharda bir başka güzel olduğunu söyledi.

        Burada fotoğraf çekmenin ayrı bir keyif olduğunu belirten Koçaş, "Sonbahar renkleriyle şelalelerde çalıştık, güzel fotoğraflar çektik. Vadi, fotoğrafçılar için özellikle bu mevsimde bulunmaz bir nimet." dedi.

