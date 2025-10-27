Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta "Din Görevlileri İyilik Fonu" yardımlarını sürdürüyor

        Sarıkamış ilçesinde 9 ay önce kurulan "Din Görevlileri İyilik Fonu" yardım çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 13:30 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:30
        Sarıkamış'ta "Din Görevlileri İyilik Fonu" yardımlarını sürdürüyor
        Sarıkamış ilçesinde 9 ay önce kurulan "Din Görevlileri İyilik Fonu" yardım çalışmalarına devam ediyor.

        İlçe Müftüsü Muhammet Divani, yaptığı açıklamada, iyiliğe öncü, kardeşliğe köprü ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için kurulan iyilik fonunun çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

        İlçe merkezinde ve köylerinde yaşayan hasta, dar gelirli ve yetim insanlar olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla fon oluşturduklarını ifade eden Divani, şöyle konuştu:

        "Tüm din gönüllüleri, müftülük çalışanları, maaşlarının bir kısmını açılan iyilik fonuna her ay düzenli olarak yatırmaktadırlar. Bugün itibarıyla yaklaşık 100 ihtiyaç sahibine ulaşarak 250 bin liralık yardımla insanlarımızı sevindirmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, bir sene boyunca düzenli bağışlarıyla bu iyilik kervanını diri tutan tüm din görevlilerimizin, hocalarımızın yardımların toplanması, tespiti ve dağıtımında gayret gösteren iyilik heyetimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. İyilik, paylaşıldıkça çoğalan, dokundukça kök salan bir emanettir. Rabbimiz bu emanetin bereketini daim kılsın."

