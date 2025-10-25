Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta ruhsatsız silahla mücadele operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Kars'ta jandarmanın 239 personelin katılımıyla arananlar ile ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 13:47 Güncelleme: 25.10.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta ruhsatsız silahla mücadele operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta jandarmanın 239 personelin katılımıyla arananlar ile ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve 7 ilçede "Aranan şahıslar ve ruhsatsız silah ile mücadele operasyonu" gerçekleştirdi.

        Daha önce belirlenen 22 adrese 58 ekip ile 239 personelin yanında mayın ve bomba arama köpekleriyle düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok az bulunan Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Mauser tüfeği ile 5 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 172 tabanca fişeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 av tüfeği şarjörü, 2 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 46 adet 7.62 mm fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?

        Benzer Haberler

        Kars'ta 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma tüfek ele geçirildi
        Kars'ta 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma tüfek ele geçirildi
        Köye inen kurtlar, köpeğe saldırdı
        Köye inen kurtlar, köpeğe saldırdı
        Kars'ta veliler ve öğretmenler Gazze'ye destek kermesi açtı
        Kars'ta veliler ve öğretmenler Gazze'ye destek kermesi açtı
        Digor'un kurtuluş yıl dönümü töreninde Pikachu mehterle yürüdü
        Digor'un kurtuluş yıl dönümü töreninde Pikachu mehterle yürüdü
        Kars'ta kızıl şahin avlayan 2 kişiye 661 bin 682 lira ceza
        Kars'ta kızıl şahin avlayan 2 kişiye 661 bin 682 lira ceza
        Digor'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı törenle kutlandı
        Digor'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı törenle kutlandı