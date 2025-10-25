Kars'ta ruhsatsız silahla mücadele operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kars'ta jandarmanın 239 personelin katılımıyla arananlar ile ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve 7 ilçede "Aranan şahıslar ve ruhsatsız silah ile mücadele operasyonu" gerçekleştirdi.

Daha önce belirlenen 22 adrese 58 ekip ile 239 personelin yanında mayın ve bomba arama köpekleriyle düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok az bulunan Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Mauser tüfeği ile 5 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 172 tabanca fişeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 av tüfeği şarjörü, 2 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 46 adet 7.62 mm fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.