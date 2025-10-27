Kars'ta süslenen koçlar "çoban bayramı"yla sürüye katılıyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta çeşitli renklerle boyanan, boyun ve boynuzlarına takılan bereket sembolü yiyeceklerle süslenen koçlar, asırlardır sürdürülen "çoban bayramı"yla sürüye giriyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy köyünde besicilik yapan vatandaşlar, asırlardır yaşatılan koç katım geleneğini sürdürüyor.

Kuzuların kışın soğuğa ve açlığa dayanıksız oluşlarından dolayı, koyunların yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla koçlar, mayıs ayında ayrıldıkları sürülerine sonbaharda tekrar katılıyor.

Bir süredir sürüden ayrılan ve besiye alınan koçlar, süslenip yaylalarda düzenlenen "çoban bayramı"yla sürüye dahil ediyor. Bu gelenek çerçevesinde Arpaçay ilçesinde çobanlarca yayladan indirilen sürüler için köy sakinleri bazı hazırlıklar yapıyor.

Yaylaya gelenlere çikolata ikram ederek kolonya tutan çobanlara da sürü sahipleri çeşitli hediyeler takdim ediyor. Köylüler daha sonra çoban ve katılımcılara geleneksel helva, hoşaf ve bulgur pilavı ikram ediyor.

Karslı aşıkların da sazlı sözlü eşlik ettiği koç katım geleneği bölgede yıllardır sürdürülüyor. - Kars'ta 1,5 milyon küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Kars'ta farklı etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Şehirde 1,5 milyon küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu işaret eden Aydın, kentteki hayvancılığın daha çok mera ve yaylalarda geniş alanlarda geleneksel yöntemlerle yapıldığını söyledi. Aydın, Koçköy'de gelenekselleştirilen koç katımının güzel görüntülere sahne olduğunu anlattı. Koç katımının geleneksel olarak yaşatılmasının çok önemli olduğunu işaret eden Aydın, şunları kaydetti: "Koç katımının, geleneksel olarak yaşatılması, bayram havasında şenlik gibi kutlanmasının yanı sıra bilimsel olarak da sürülerin genetik karışımının çoğaltılması ve verimliliğinin arttırılmasının yanı sıra doğum zamanının yönetimi ile yeni sezonda daha kaliteli sürülere sahip olunması açısından da önemlidir. Biz bunu destekliyoruz. Bu süreçte veteriner hakimlerimiz, çalışma arkadaşlarımız besicilere eşlik ediyor ve bu dönemin daha verimli olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."