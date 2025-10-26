Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta ördek avlayan baba kazaen vurduğu oğlunu öldürdü

        Erzurum'dan Kars'a avlanmak için gelen baba ördek avlarken kazara oğlunu öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 22:34 Güncelleme: 26.10.2025 - 22:34
        Kars'ta ördek avlayan baba kazaen vurduğu oğlunu öldürdü
        Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine gelen 5 kişi, Tozluca köyü yakınlarında ördek avlamaya başladı.

        Burada ördek avlayan baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu. Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu.

        Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

