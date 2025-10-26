Kars'ta ördek avlayan baba kazaen vurduğu oğlunu öldürdü

Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burada ördek avlayan baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu. Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

