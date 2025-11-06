Habertürk
        Kars Haberleri

        Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta 44 fidan toprakla buluşturuldu

        

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:51
        
        Kars'ta Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla 44 günlük vatan savaşında şehit olanların anısına 44 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi yanında bulunan alanda düzenlenen törende, Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev fidanları toprakla buluşturdu.

        Vali Vekili Güzel, burada yaptığı açıklamada, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ile Kafkas Üniversitesinin düzenlediği etkinlikte 44 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

        Tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirten Güzel, "Şehitlerimizin anısına diktiğimiz bu ağaçların bu topraklarda bir ömür yaşam bulmasını diliyoruz. Bu uğurda canlarını feda etmiş aziz şehitlerimize rahmet okuyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin, Karabağ zaferimiz kutlu olsun." dedi.

        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Aliyev de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Anti terör operasyonuyla Azerbaycan bütün topraklar üzerinde hakim olmuştur. Bu hepimizin bayramıdır, bu zaferimizde her zaman Türkiye yanımızda olmuştur." diye konuştu.

