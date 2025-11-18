Kars'ta domuz sürüsü yerleşim yerine indi
Kars'ta domuz sürüsü yerleşim yerinde görüntülendi.
Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek arayan yaban hayvanları sıklıkla yerleşim yerlerinde görüntülenmeye başlandı.
Kars-Digor kara yolu üzerindeki TOKİ konutları civarında gezen domuz sürüsü cep telefonu kamerasınca kayda alındı.
Kara yoluna çıkan sürü bir süre sonra gözden kayboldu.
