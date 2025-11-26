Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars polisinden kadına şiddete karşı farkındalık filmi

        Kars'ta polis ekiplerince kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve acil durumlarda KADES uygulamasının etkin kullanımına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla kısa film hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 19:14 Güncelleme: 26.11.2025 - 19:14
        Kars polisinden kadına şiddete karşı farkındalık filmi
        Kars'ta polis ekiplerince kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve acil durumlarda KADES uygulamasının etkin kullanımına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla kısa film hazırlandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) dikkat çekmek için video oluşturuldu.

        Hazırlanan kamu spotunda, akşam saatlerinde tek başına yürüyen bir kadının, bir erkek tarafından takip edildiğini fark etmesi üzerine yaşadığı tedirginlik anlatılıyor. Kadın, hızlı adımlarla yoluna devam ederken telefonuna daha önce yüklediği Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden polis ekiplerinden yardım talep ediyor.

        KADES üzerinden gönderilen acil yardım çağrısı, polis ekipleri tarafından anında değerlendiriliyor. Kadının konumuna kısa sürede ulaşan ekipler, takip eden şüpheli erkeği gözaltına alarak işlemleri yapmak üzere karakola götürüyor.

        Kars Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:

        "Şiddetin her türlüsüne karşı duruyor ve kadına karşı şiddetle hep birlikte mücadele etmek için ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle hareket ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. KADES uygulaması ile tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız."

