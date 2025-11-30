Hasadın tamamlandığı Kars Ovası'ndaki tarlalar "halı desenini" andırıyor

Bereketli tarım arazilerinde hasat sezonunun tamamlandığı Kars Ovası'nda, nadasa bırakılan ve güzlük ekimlerin gerçekleştirildiği araziler "halı deseni" görünümüyle dikkati çekiyor.

Bu yıl 375 bin 225 hektarlık alanın 275 bin hektarlık bölümünde tarım üretiminin yapıldığı kentte, mevsim yağışlarıyla çiftçiler bereketli bir sezon geçirdi.

Hayvancılık nedeniyle bitkisel üretimin yaygın olduğu Kars Ovası'nda da hasat sezonunun tamamlanması ve tarlaların bir kısmının sürülmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Dronla görüntülenen ve "halı desenine" benzeyen ovada, çiftçiler son ürünlerini hasat ederek bir sonraki sezona hazırlanıyor.

1 milyon hektarın üzerinde toplam arazi varlığına sahip kentte, Kars-Arpaçay kara yolu üzerindeki bölgede görüntülenen, kimisi yeşeren kimisi yeni sürülen tarım arazileri güzel görüntüler oluşturdu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın geniş bir araziye sahip olduğunu söyledi.