        Kars Haberleri

        Kars'ta kar yağışı etkili oldu

        Kars'ta etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

        01.12.2025 - 10:00
        Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Kars'ta etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

        Kentte akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla beyaza bürünen kentte ekipler karla mücadele başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde de kar etkili oldu. İlçedeki kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Sarıçam ormanları ile bitkiler karla kaplandı, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Vatandaşlardan Naci Bozyel, AA muhabirine kar yağışını beklediklerini belirterek, "Gece yağmur başladı, sabah karşı kara dönüştü. Şehir merkezinde 5-6 santimetre kar var, memleket için bereket oldu. İnşallah devamı gelir." dedi.

        Öte yandan bazı yollarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışına sevinen çocuklar da okul bahçesinde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

        Ardahan'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Yağışla Ardahan, Artvin ve Göle arasındaki tepeler beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

