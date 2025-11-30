Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Vatandaşlardan Türkü Doğa Demirci, havaların özellikle geceleri çok soğuduğunu belirterek, "Sabah katlığımızda her yer, arabaların, evlerin camı, akan sular donmuştu. Geceleri aşırı soğuk oluyor. Hava sıcaklığı eksi 5-6 dereceye düşebiliyor. Sarıkamış'a kar yakışıyor. Umarım bir an önce kar yağar, karın yağmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede, arabaların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar arabalarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

