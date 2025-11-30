Habertürk
        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu

        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

        Giriş: 30.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:19
        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede, arabaların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar arabalarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        İznoz Deresi'nin büyük bölümü buz tuttu.

        Vatandaşlardan Türkü Doğa Demirci, havaların özellikle geceleri çok soğuduğunu belirterek, "Sabah katlığımızda her yer, arabaların, evlerin camı, akan sular donmuştu. Geceleri aşırı soğuk oluyor. Hava sıcaklığı eksi 5-6 dereceye düşebiliyor. Sarıkamış'a kar yakışıyor. Umarım bir an önce kar yağar, karın yağmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

        Komdere ormanlık bölgesinde de arazide beslenmeye çalışan yaban domuzu görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

