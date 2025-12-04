Kars'ta solunum sıkıntısı çeken bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Kars'ta solunum sıkıntısı çeken 44 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Kent merkezinde yaşayan aile, bebekleri E.Ü'nün rahatsızlanması üzerine Harakani Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrolde bebeğin solunum sıkıntısı nedeniyle iki hafta yoğun bakımda tedavi gördüğü ve mevcut durumunun ileri değerlendirme gerektirdiği tespit edildi.
Doktorların sevk kararı üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.
Bebek E.Ü, hastaneden ambulansla Kars Harakani Havalimanı'na götürülerek burada bekletilen ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
