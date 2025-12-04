Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Kars'ta kar yağışının ardından bölgede soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 04.12.2025 - 11:25 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:25
        Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Kars'ta kar yağışının ardından bölgede soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı sulak alanlar dondu, araç camları ile bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Keklik Vadisi’ndeki küçük şelaleler ve göletler buz tuttu. Sarıkamış'ı çevreleyen karla kaplı dağlar ise ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

        Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Vatandaşlardan Sinem Taşdemir, "Arabamızın camları buz tuttuğu için örtü örterek korumaya çalışıyoruz." dedi.

