Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Keklik Vadisi’ndeki küçük şelaleler ve göletler buz tuttu. Sarıkamış'ı çevreleyen karla kaplı dağlar ise ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı sulak alanlar dondu, araç camları ile bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

