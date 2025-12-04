Kars'ta vatandaşları dolandırmaya çalışan 79 internet sitesi engellendi
Kars'ta bilişim sistemleri vasıtasıyla vatandaşları dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle 79 internet sitesine erişim engellendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda vatandaşları bilişim sistemleri üzerinden dolandırmaya çalışan 79 internet sitesi tespit edildi.
İnternet siteleri, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilerek erişime kapatıldı.
