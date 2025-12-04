Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta vatandaşları dolandırmaya çalışan 79 internet sitesi engellendi

        Kars'ta bilişim sistemleri vasıtasıyla vatandaşları dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle 79 internet sitesine erişim engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:29 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta vatandaşları dolandırmaya çalışan 79 internet sitesi engellendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta bilişim sistemleri vasıtasıyla vatandaşları dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle 79 internet sitesine erişim engellendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyeti yürüttü.

        Bu kapsamda vatandaşları bilişim sistemleri üzerinden dolandırmaya çalışan 79 internet sitesi tespit edildi.

        İnternet siteleri, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilerek erişime kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"

        Benzer Haberler

        Sarıkamış Kaymakamı öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
        Sarıkamış Kaymakamı öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
        Kars'ta öğrencilere terörle mücadele bilgilendirmesi yapıldı
        Kars'ta öğrencilere terörle mücadele bilgilendirmesi yapıldı
        Bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor
        Bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor
        Türkiye'nin gözde rotası: Turistik Doğu Ekspresi'ne ilgi çığ gibi büyüyor K...
        Türkiye'nin gözde rotası: Turistik Doğu Ekspresi'ne ilgi çığ gibi büyüyor K...
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı
        Kars'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
        Kars'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı