Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:19 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da, araç camları buz tuttu.

        Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, araç camlarındaki buzları kazıdı.

        - Kars

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta da bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

        Sarıkamış ilçesinde bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü.

        Vatandaşlardan Yakup Gülle, havaların iyice soğuduğunu belirterek, "Gece hava eksi 7 dereceye düştü, sabah arabalarımızın buz tutan camlarını temizliyoruz. İnşallah bir an önce kar yağar." dedi.

        İlçedeki Acısu Deresi'nin büyük bölümü de buz tuttu. Kızıl sincaplar ve saksağanlar, ormanlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.

        - Ardahan

        Ardahan’da ise kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği kentte, buzlanmalar meydana geldi.

        Kura Nehri'nin bazı bölgelerinde buzlanma oluştu.

        - Tunceli

        Tunceli'de hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

        Soğuk hava nedeniyle bazı kara yollarında buzlanma oluştu.

        Kentteki Kırklar Dağı'nın zirveleri sisle kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın

        Benzer Haberler

        Kars'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
        Kars'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
        Kars'ta öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
        Kars'ta öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
        İstanbul'dan köyüne dönüp hayvancılığa başlayan kadın 3 yılda sürüsünü 4'e...
        İstanbul'dan köyüne dönüp hayvancılığa başlayan kadın 3 yılda sürüsünü 4'e...
        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
        Kepçenin altında kalan emekli imam öldü
        Kepçenin altında kalan emekli imam öldü
        Kağızman'da emekli imamın feci sonu
        Kağızman'da emekli imamın feci sonu