Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

İlçedeki Acısu Deresi'nin büyük bölümü de buz tuttu. Kızıl sincaplar ve saksağanlar, ormanlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta da bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

