Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        İstanbul'dan köyüne dönüp hayvancılığa başlayan kadın 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

        CÜNEYT ÇELİK - İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken Kars'taki köyüne dönüp hayvancılık yapmaya başlayan genç kadın, devlet desteğiyle sahip olduğu sürüsünü 3 yılda 4'e katladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'dan köyüne dönüp hayvancılığa başlayan kadın 3 yılda sürüsünü 4'e katladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken Kars'taki köyüne dönüp hayvancılık yapmaya başlayan genç kadın, devlet desteğiyle sahip olduğu sürüsünü 3 yılda 4'e katladı.

        Tekstil sektöründe modelistlik yaptığı İstanbul'dan 3 yıl önce ailesiyle Kars'taki Subatan köyüne dönen 29 yaşındaki Gül Çiçek Aday, üretime katkıda bulunmak için Valilik, Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesinden faydalanıp 40 koyun aldı.

        Geçen 3 yıllık süreçte ailesiyle bakımlarını yaptığı sürüsünü 4'e katlayan Aday, 160 koyunuyla kentin et ve süt üretimine katkıda bulunuyor.

        - "Umduğumdan daha rahat oldu benim için"

        Çiftçi Gül Çiçek Aday, AA muhabirine, İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken ailesiyle köylerine döndüklerini söyledi.

        Şehir hayatından sıkıldıkları için köy yaşamını seçtiklerini ifade eden Aday, şöyle konuştu:

        "Kendi köyüm, doğal yaşam, bunlar da tabii beni etkiledi. Devletimizin desteğini de görünce köyüme dönmeyi seçtim. Ailemin desteğiyle şu an 3 yıldır koyunculuğa devam ediyorum. Hedefim şu an için 200 başı tamamlamak. Tabii ilerleyen dönemlerde bunu daha fazla arttırmak 500 başa çıkartmak istiyorum. Çok güzel bir iş, yani umduğumdan daha rahat oldu benim için."

        - "Çiftçilik isteyenlere 1 milyon liranın üzerinde kredi imkanı"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise Kars'ta 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığının olduğunu anlattı.

        Kentin geniş yayla ve mera alanlarına sahip olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

        "Çiftçilerimize hem üretim anlamında destek olmak hem de çiftçiliğe yeni başlayacak olan üretici adaylarımızı bu işin içine çekmek için Valimiz Ziya Polat'ın başkanlığında Ziraat Bankası'yla protokolünü imzaladığımız Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi var. Çiftçiliğe başlamak isteyen, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerimize 1 milyon 200 bin liraya kadar bir kredi imkanı sağlanıyor ve 100 başa kadar küçükbaş hayvanı temin edilerek böylece hayvancılığa başlaması sağlanıyor."

        Aydın, projeden destek alan Gül Çiçek Aday'ın, İstanbul'da çalışırken köyüne yerleşmeye karar verdiğini anlatarak, "Biz de bu sırada devreye girip kendisini kredi anlamında destekledik. Aldığı koyunlarla bugün köyde ailesiyle birlikte kendi geçimini sağlayacak şekilde bir çiftlik oluşturdu ve üretime katkı sağlamaya devam ediyor. Bu proje kapsamında ilimizde 500'ün üzerinde bir başvuru aldık ve 200'ün üzerinde çiftçimizi destekten faydalandırmış olduk. Bugüne kadar 43 milyon liralık bir kredi kullanıldı, yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvanı çiftliklerle buluşturmuş olduk." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek

        Benzer Haberler

        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
        Kepçenin altında kalan emekli imam öldü
        Kepçenin altında kalan emekli imam öldü
        Kağızman'da emekli imamın feci sonu
        Kağızman'da emekli imamın feci sonu
        Kars'ta kepçenin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
        Kars'ta kepçenin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
        Akyaka 300 öğrenciye siber suçlarla mücadele eğitimi verildi
        Akyaka 300 öğrenciye siber suçlarla mücadele eğitimi verildi
        Arpaçay'da asayiş toplantısı düzenlendi
        Arpaçay'da asayiş toplantısı düzenlendi