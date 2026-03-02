Sarıkamış'ta "Cami çocuk buluşması" etkinliği düzenlendi

Sarıkamış İlçe Müftülüğünce ramazan şenlikleri kapsamında "Cami çocuk buluşması" etkinliği düzenlendi.



Sarıkamış Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Müftüsü Muhammet Divani, din görevlileri ve çocuklar katıldı.



Oyun, yarışma ve gösterilerin yapıldığı etkinlikte, çocuklar hep birlikte ilahiler söyledi.





Müftü Muhammet Divani, çocuklar için sosyal, kültürel etkinliklere ağırlık verdiklerini belirterek, "Camilerimiz çocuklarımızın sesi ve neşesiyle şenleniyor. Hacivat, Karagöz oyunu ile çocuklarımıza unutulmaz anılar yaşatılıyor. Cami sevgisini gönüllerine nakşediyoruz." dedi.

