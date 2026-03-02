Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu

        Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Giriş: 02.03.2026 - 10:57
        Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu

        Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kars'ta gece başlayan kar, sabaha kadar etkisini sürdürdü.

        Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Beyaza bürünen Kars Kalesi ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.

        Sarıkamış ilçesinde ise soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Bazı vatandaşlar, gece branda sararak araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

        - Ardahan

        Ardahan merkezde aralıklarla devam eden yağış, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

        Karla kaplanan kentte, belediye ekipleri çalışma başlattı.

        Soğuk havanın da etkili olduğu şehirde buzlanmalar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

