Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu

Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.



Kars'ta gece başlayan kar, sabaha kadar etkisini sürdürdü.



Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Beyaza bürünen Kars Kalesi ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.



Sarıkamış ilçesinde ise soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.



Bazı vatandaşlar, gece branda sararak araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.



- Ardahan



Ardahan merkezde aralıklarla devam eden yağış, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.



Karla kaplanan kentte, belediye ekipleri çalışma başlattı.



Soğuk havanın da etkili olduğu şehirde buzlanmalar oluştu.

