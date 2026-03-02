Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        İran lideri Hamaney için Kars'ta anma ve taziye programı düzenlendi

        Kars Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için anma ve taziye programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran lideri Hamaney için Kars'ta anma ve taziye programı düzenlendi

        Kars Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için anma ve taziye programı düzenledi.

        Kamer Camisi'nde düzenlenen programda, Ali Hamaney ve saldırıda yaşamını yitiren aile fertleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

        Caferi cemaatinin katılım gösterdiği anma programında, katılımcılar saldırıyı kınadı, duygusal anlar yaşadı.

        Program, dua edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı? Uzmanından Ramazan için sağlıklı önerile...
        İdeal sahur öğünleri nasıl olmalı? Uzmanından Ramazan için sağlıklı önerile...
        Kars'ta öğrencilere gıda güvenilirliği ve israfla mücadele eğitimi
        Kars'ta öğrencilere gıda güvenilirliği ve israfla mücadele eğitimi
        Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, jandarma personeliyle iftarda buluşt...
        Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, jandarma personeliyle iftarda buluşt...
        Sarıkamış'ta "Cami çocuk buluşması" etkinliği düzenlendi
        Sarıkamış'ta "Cami çocuk buluşması" etkinliği düzenlendi
        Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu
        Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu
        Yağışı eğlenceye dönüştüren çocuklar, kardan ev yaptı
        Yağışı eğlenceye dönüştüren çocuklar, kardan ev yaptı