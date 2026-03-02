İran lideri Hamaney için Kars'ta anma ve taziye programı düzenlendi

Kars Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için anma ve taziye programı düzenledi. Kamer Camisi'nde düzenlenen programda, Ali Hamaney ve saldırıda yaşamını yitiren aile fertleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Caferi cemaatinin katılım gösterdiği anma programında, katılımcılar saldırıyı kınadı, duygusal anlar yaşadı. Program, dua edilmesiyle sona erdi.

